Milano 11:06
46.587 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:06
10.671 -0,13%
Francoforte 11:06
24.964 -0,11%

MTU Aero Engines, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
MTU Aero Engines, scendono le quotazioni a Francoforte
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori aeronautici, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,65%.

Lo scenario su base settimanale di MTU Aero Engines rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di MTU Aero Engines. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 391,4 Euro. Primo supporto visto a 372,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 366,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```