MTU Aero Engines, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori aeronautici
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,65%.
Lo scenario su base settimanale di MTU Aero Engines
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di MTU Aero Engines
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 391,4 Euro. Primo supporto visto a 372,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 366,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)