Francoforte: andamento negativo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di motori aeronautici
, che mostra un decremento del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di MTU Aero Engines
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di MTU Aero Engines
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 356,9 Euro. Prima resistenza a 368,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 352,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)