Francoforte: andamento negativo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori aeronautici
, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di MTU Aero Engines
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di MTU Aero Engines
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 371,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 377,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 368,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)