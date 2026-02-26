Milano 13:45
47.279 +0,23%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:45
10.820 +0,13%
Francoforte 13:45
25.274 +0,39%

Francoforte: andamento negativo per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori aeronautici, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di MTU Aero Engines è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di MTU Aero Engines suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 371,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 377,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 368,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
