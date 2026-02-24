Policlinico Campus bio-medico, ortopedia protagonista: in 2025 oltre 29.600 pazienti trattati e quasi 4.800 interventi chirurgici

(Teleborsa) -sono i numeri principali che fotografano l’attività nel 2025 dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, sempre più punto di riferimento a livello territoriale e nazionale nella diagnosi e nel trattamento delle patologie dell’apparato locomotore. Un’attività clinica ad alti volumi ed elevata complessità che si sviluppa in stretta integrazione con la ricerca e l’innovazione tecnologica, con l'obiettivo di offrire ai pazienti un’assistenza sempre più personalizzata e centrata sui loro bisogni.guidata daia ha registrato 42.639 prestazioni ambulatoriali, di cui 22.390 prime visite, 11.529 controlli e 8.720 trattamenti come, ad esempio, le infiltrazioni. I ricoveri sono stati 4.946, mentre le operazioni chirurgiche hanno raggiunto quota 4.762. Particolarmente rilevante risulta essere l’attività di chirurgia protesica con ben 2.332 interventi, tra cui 2.205 protesi di anca e ginocchio e 127 protesi di spalla.“Questi numeri raccontano non solo una crescita quantitativa, ma un modello di cura che mette competenze cliniche e tecnologie avanzate sempre al servizio della persona”, ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Policlinico Campus Bio-Medicoche poi ha continuato: “È la missione del Policlinico da oltre trent’anni, portata avanti ogni giorno per rispondere in modo sempre più appropriato ai bisogni dei cittadini attraverso percorsi terapeutici innovativi e costruiti su misura di ogni paziente. In ambito ortopedico l'obiettivo è aiutare le persone a tornare a camminare senza dolore, a riprendere il lavoro o l’attività sportiva, e a migliorare in modo concreto la qualità della loro vita”.“L’ortopedia è oggi una disciplina che richiede un dialogo continuo tra clinica, ricerca e formazione”, ha affermatoa. “Nel nostro Policlinico le nuove tecnologie – come la pianificazione tridimensionale e i sistemi robot-assistiti – sono parte integrante della pratica quotidiana e supportano il chirurgo sia nella preparazione che nell’esecuzione dell’intervento. Un'evoluzione che si traduce in cure più precise e sicure per i pazienti e che risulta fondamentale anche per la crescita professionale dei medici di domani”.Ed è in questo quadro che si inserisce anche la recente attivazione delloa nuova progettualità strategica che amplia e potenzia l’offerta sanitaria del Policlinico Campus Bio-Medico specificatamente dedicata alle patologie dell’apparato locomotore. Un cammino, dunque, che conferma l’ortopedia come uno degli ambiti di maggiore crescita della Fondazione, in una prospettiva orientata all’eccellenza clinica ma sempre con al centro la persona e i suoi bisogni.