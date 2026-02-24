"Un giardino in cui ri-fiorire", Myplant annuncia bando di concorso a impatto sociale

(Teleborsa) -è il titolo dellanciato il 20 febbraio 2026 dae organizzato dain collaborazione con Myplant, AIAPP, col patrocinio dell'Ordine Architetti PPC della provincia di Milano. Dal 2016, Myplant & Garden e Fondazione Minoprio ITS Academy, concoordinata dall'individua realtà socialmente impegnate che operano in contesti dotati di spazi verdi da valorizzare, recuperare o riqualificare e realizzano gratuitamente giardini che diventano spazi di cura, accoglienza e speranza per chi è più fragile.Ilè aperto a progettisti del verde e operatori che lavorano nel settore della progettazione, realizzazione e conservazione dei giardini e del paesaggio (architetti, agronomi, paesaggisti, garden designers, vivaisti, artisti…), in forma singola o associata. La partecipazione è gratuita e l'iscrizione va fatta entro il 26 marzo 2026.L'area oggetto del concorso creativosi trova presso la sede dell'Il centro è gestito dall', realtà del privato sociale milanese che dal 1979 accoglie e cura nelle sue strutture residenziali e semi-residenziali bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 21 anni, allontanati dal proprio nucleo famigliare su provvedimento del Tribunale per i Minorenni perché vittime di abusi e gravi maltrattamenti.Persi dovrà immaginare un allestimento verde con un percorso che colleghi le diverse sezioni del giardino, pensate per utenti di varie età e attività differenti. Il giardino, già dotato di area giochi, campetto multisport e orti, dovrà restare uno spazio di socializzazione flessibile senza limitare l'uso creativo dei bambini (fino a 30). Il percorso dovrà seguire il perimetro delimitato dalle siepi, da mantenere per garantire privacy, e permettere l'utilizzo di biciclette e pattini, monopattini e skateboard.La, attualmente in prevalenza sempreverde, potrà essere arricchita con piante fiorite o da frutto, ma sempre sicure per i bambini. Le zone pavimentate e coperte, utilizzate per laboratori e momenti informali, andranno mantenute e sistemate se necessario; è richiesta anche la sistemazione della pavimentazione, adeguando livelli e dimensioni. Si privilegerà l'utilizzo di materiali naturali, essenze e arredi semplici da gestire e a bassa manutenzione."La gratuità per chi beneficia dell'intervento è frutto del contributo della manifestazione, della passione, della generosità e dell'impegno liberamente offerti da progettisti, espositori, volontari e organizzatori" commentanoAlla fornitura del verde penserà Myplant, mentre saranno glicoordinati dal progettista e coadiuvati da un docente tecnico, ad aiutare nella realizzazione del progetto. Progetto per il quale sarà richiesto un computo di massima e il rispetto del limite di budget di 30mila euro."Da anni perseguiamo questo percorso di creazione di interventi concreti, duraturi e di utilità sociale – concludono gli organizzatori –. I Giardini di Myplant è un modello virtuoso che unisce professionalità, creatività, formazione, volontariato e verde, generando beneficiconcreti per territori, utenti, studenti e comunità coinvolti".Laavverrà sulla base dei seguenti criteri: coerenza con il tema di progetto, livello di innovazione e creatività dello stesso, fattibilità della realizzazione, facilità di manutenzione dell'area, contenimento dei costi e sostenibilità, requisiti di sicurezza dell'area e dei manufatti.Lasarà composta da docenti/tecnici della Fondazione Minoprio ITS Academy, da esponenti di AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano, della manifestazione Myplant & Garden, da esperti di Associazione CAF. La composizione della Commissione selezionatrice, così come il bando del concorso creativo, sarà resa nota attraverso il sito web della Fondazione Minoprio e della manifestazione Myplant & Garden.