Balneari, da CdM ok a bando-tipo per gare su concessioni

(Teleborsa) -per lo svolgimento delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali agli stabilimenti balneari, come stabilito dalla direttiva Bolkestein e previsto dalla Legge sulla concorrenza (legge 118/2022), la cui parte centrale riguarda appunto la riforma delle concessioni Balneari: lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di ieri e - spiega il Mit in una notaL’azione di Governo per il turismo balneare, su cui si concentra il 40,9 % delle presenze turistiche,, si legge ancora.Allo stesso tempo "Arrivano anche iiudicano positivamente l’ok del Consiglio dei ministri all’emanazione di un bando tipo per le concessioni balneari. Ritengono però indispensabile aggiornare la parte demaniale relativa al Codice della Navigazione per adattarlo alla nuova disciplina."Bene che il ministro Matteo Salvini e il Governo abbiano recepito il nostro appello sulla necessità e urgenza di evitare una gestione confusa e caotica delle funzioni amministrative che ci riguardano e che rischiano di danneggiare o distruggere un importante settore economico perfettamente efficiente e di successo" dichiarano in una nota"Sussiste, infatti, il rischio concreto e reale - continuano - che la situazione già grave, per lo stato di incertezza sul futuro aziendale, possa addirittura peggiorare con gli Enti concedenti, (Comuni e Autorità di Sistema portuale), che mettono a gara le aziende attualmente operanti con bandi disomogenei e, soprattutto, in un quadro normativo incompleto e anacronistico. È quanto sta già succedendo con Comuni, persino limitrofi, che hanno emanato bandi di gara per l'affidamento di porzioni di demanio marittimo con contenuto completamente diverso. Sono evidenti gli effetti distorsivi della concorrenza, così come la disparità di trattamento fra gli operatori. È pertanto positivo che si sia avviato un percorso amministrativo per l'emanazione di un bando tipo. Auspichiamo, però, che lo stesso tenga conto dei ‘motivi imperativi di interesse generale così come previsto, del resto, dalla stessa Direttiva 2006/123/Ce (articolo 12 comma 3)".ritengono, inoltre, che il provvedimento costituisca "solo il primo passo per necessari interventi strutturali e organici in questa importante materia, come, ad esempio, l'aggiornamento della parte demaniale del Codice della Navigazione per adattarlo alla nuova disciplina sulle concessioni demaniali prevista dalla legge sulla concorrenza 118/2022"."Ci auguriamo, poi, che finalmente si affronti questa importante questione con serietà e senso di responsabilità superando sterili e strumentali polemiche. Lo impongono l'importanza del turismo balneare e il destino", conclude la nota condivisa.