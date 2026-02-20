Milano 17:35
USA, fiducia consumatori Università del Michigan febbraio rivista al ribasso a 56,6 punti

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di febbraio 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 56,6 punti dai 57,3 punti della lettura preliminare e rispetto ai 56,4 del mese precedente.

Confermato il dato sulla componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 56,6 punti rispetto ai 57 di gennaio, mentre quella sulla condizione attuale è stata ritoccata al ribasso a 56,6 punti dal preliminare di 58,3 punti e si confronta con i 55,4 del mese precedente.
