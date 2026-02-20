USA, fiducia consumatori Università del Michigan febbraio rivista al ribasso a 56,6 punti

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso l'indice che misura la fiducia dei, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall', che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 56,6 punti dai 57,3 punti della lettura preliminare e rispetto ai 56,4 del mese precedente.Confermato il dato sulla componente relativa alle, che si posiziona a 56,6 punti rispetto ai 57 di gennaio, mentre quella sullaè stata ritoccata al ribasso a 56,6 punti dal preliminare di 58,3 punti e si confronta con i 55,4 del mese precedente.