S&P MidCap 400, entrano TTM Technologies, Dutch Bros, Advanced Energy e American Healthcare REIT
(Teleborsa) - TTM Technologies, Dutch Bros, Advanced Energy Industries e American Healthcare REIT entreranno nell'indice S&P MidCap 400. Lo ha comunicato S&P Dow Jones Indices, il gestore dell'indice.

TTM Technologies, società costituente dell'indice S&P SmallCap 600, sostituirà Civitas Resources nell'indice S&P MidCap 400, mentre Amneal Pharmaceuticals sostituirà TTM Technologies nell'indice S&P SmallCap 600 a partire dall'apertura delle contrattazioni di venerdì 30 gennaio. SM Energy, società costituente dell'indice S&P SmallCap 600, sta acquisendo Civitas Resources in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve. SM Energy rimarrà nell'indice S&P SmallCap 600 dopo la fusione.

Dutch Bros sostituirà PotlatchDeltic nell'indice S&P MidCap 400 a partire dall'apertura delle contrattazioni di lunedì 2 febbraio. Rayonier, società costituente dell'indice S&P MidCap 400, sta acquisendo PotlatchDeltic in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve. Rayonier rimarrà nell'indice S&P MidCap 400 dopo la fusione.

Advanced Energy Industries, società costituente dell'indice S&P SmallCap 600, sostituirà Comerica nell'indice S&P MidCap 400, mentre Apellis Pharmaceuticals sostituirà Advanced Energy Industries nell'indice S&P SmallCap 600 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di lunedì 2 febbraio. Fifth Third Bancorp, società costituente dell'indice S&P 500, acquisirà Comerica in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve.

American Healthcare REIT sostituirà Cadence Bank nell'indice S&P MidCap 400 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di lunedì 2 febbraio. Huntington Bancshares, società costituente dell'indice S&P 500, acquisirà Cadence Bank in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve.

LegalZoom.com sostituirà Elme Communities nell'indice S&P SmallCap 600 a partire dall'apertura delle contrattazioni di lunedì 2 febbraio. Elme Communities ha annunciato attività di liquidazione in corso e non è più idonea per l'indice S&P SmallCap 600.

