S&P MidCap 400, entrano TTM Technologies, Dutch Bros, Advanced Energy e American Healthcare REIT

TTM Technologies

Dutch Bros

Advanced Energy Industries

American Healthcare REIT

Civitas Resources

SM Energy

PotlatchDeltic

Rayonier

Comerica

Fifth Third Bancorp

Huntington Bancshares

LegalZoom.com

Elme Communities

(Teleborsa) -. Lo ha comunicato S&P Dow Jones Indices, il gestore dell'indice.TTM Technologies, società costituente dell'indice S&P SmallCap 600, sostituirànell'indice S&P MidCap 400, mentre Amneal Pharmaceuticals sostituirà TTM Technologies nell'indice S&P SmallCap 600 a partire dall'apertura delle contrattazioni di venerdì 30 gennaio., società costituente dell'indice S&P SmallCap 600, sta acquisendo Civitas Resources in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve. SM Energy rimarrà nell'indice S&P SmallCap 600 dopo la fusione.Dutch Bros sostituirànell'indice S&P MidCap 400 a partire dall'apertura delle contrattazioni di lunedì 2 febbraio., società costituente dell'indice S&P MidCap 400, sta acquisendo PotlatchDeltic in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve. Rayonier rimarrà nell'indice S&P MidCap 400 dopo la fusione.Advanced Energy Industries, società costituente dell'indice S&P SmallCap 600, sostituirànell'indice S&P MidCap 400, mentre Apellis Pharmaceuticals sostituirà Advanced Energy Industries nell'indice S&P SmallCap 600 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di lunedì 2 febbraio., società costituente dell'indice S&P 500, acquisirà Comerica in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve.American Healthcare REIT sostituirà Cadence Bank nell'indice S&P MidCap 400 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di lunedì 2 febbraio., società costituente dell'indice S&P 500, acquisirà Cadence Bank in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve.sostituirànell'indice S&P SmallCap 600 a partire dall'apertura delle contrattazioni di lunedì 2 febbraio. Elme Communities ha annunciato attività di liquidazione in corso e non è più idonea per l'indice S&P SmallCap 600.