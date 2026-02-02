Petrolio, Opec+ ferma i rubinetti: produzione invariata a marzo

(Teleborsa) -ha concordato di mantenere ladella produzione di petrolio, lasciando quindi invariati i livelli produttivi a marzo. La decisione è stata ufficializzata attraverso un comunicato diffuso sul sito del gruppo, che riunisce: Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Kuwait, Iraq, Algeria e Oman.Nel documento si sottolinea come gli Stati membri "riaffermino l’impegno per la, sulla base di prospettive economiche globali stabili e degli attuali solidi fondamentali del mercato petrolifero, come riflesso delle".Gli otto Paesi, che avevano già annunciato ulteriori aggiustamenti volontari ad aprile e novembre 2023, si sono riuniti virtualmente per esaminare le condizioni e le prospettive del mercato globale. Durante l’incontro hanno ribadito la decisione presa il 2 novembre 2025 dia marzo 2026, una scelta motivata anche dalla stagionalità. La linea di prudenza arriva in un contesto segnato da recenti oscillazioni del prezzo del petrolio e dall’acuirsi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, fattori che hanno contribuito a un clima di incertezza sui mercati energetici.Nel comunicato si precisa inoltre che "i 1,65 milioni di barili al giorno potrebbero essere restituiti in parte o per intero, a seconda dell’evoluzione delle condizioni di mercato e in modo graduale". I Paesi dell’Opec+, ribadendo "l’importanza di adottare un approccio cauto e di mantenere la massima flessibilità per continuare a sospendere o annullare glivolontari della produzione", inclusi quelli già implementati per i 2,2 milioni di barili al giorno annunciati nel novembre 2023.Gli otto membri dell'Opec+, che insieme producono circa la metà del petrolio mondiale,per riesaminare le condizioni del mercato e valutare eventuali ulteriori interventi.Intanto i prezzi del petrolio viaggiano in forte calo: ilcon consegna a marzo passa di mano a 61,7 dollari al barile con una flessione di oltre 5 punti percentuali, mentre ilcon consegna aprile è scambiato a 65,7 dollari al barile con una riduzione del 5,1%.