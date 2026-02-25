Milano 24-feb
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8736, con il supporto più immediato individuato in area 0,8719. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8714.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
