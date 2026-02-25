Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un +0,01%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3485. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3501. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3517.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
