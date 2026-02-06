Brillante il listino di Tokyo in attesa delle elezioni, vendite sul resto dell'Asia

(Teleborsa) - Segno più per il listino di Tokyo
, con il Nikkei 225
in aumento dello 0,72%, mentre, al contrario, perde terreno Shenzhen
, che ritraccia dell'1,30%. In ribasso Hong Kong
(-1,07%); sulla stessa linea, in rosso Seul
(-1,5%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(+0,02%); pesante la Borsa di Sydney
(-2,19%).
I mercati azionari asiatici sono scesi per lo più venerdì a causa delle perdite prolungate nei titoli tecnologici,
mentre i mercati giapponesi si sono stabilizzati dopo i recenti cali in vista delle elezioni nazionali del fine settimana.
Gli indici giapponesi sono saliti con l’attenzione rivolta alle elezioni nazionali di domenica
. I sondaggi prima delle elezioni hanno mostrato che il partito del Primo Ministro Sanae Takaichi è pronto per una vittoria schiacciante, dandole un maggiore punto d’appoggio nella camera bassa.
L’Australia è stata la peggiore nella seduta asiatica, dopo che il Governatore della Reserve Bank of Australia Michele Bullock ha presentato una posizione aggressiva sulla politica monetaria
. Bullock ha avvertito che una domanda interna più forte del previsto e una capacità più limitata probabilmente continueranno a sostenere l’inflazione. Parlando pochi giorni dopo che la RBA ha aumentato i tassi per la prima volta in due anni, Bullock ha affermato che la banca centrale doveva ulteriormente frenare la domanda interna per domare l’inflazione.
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 febbraio si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo +0,19%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,12%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,23%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,8%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Venerdì 06/02/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,3%; preced. 6,2%) Lunedì 09/02/2026
00:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 3.674 Mld ¥) Mercoledì 11/02/2026
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,9%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,8%) Giovedì 12/02/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,1%).