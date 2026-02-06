Brillante il listino di Tokyo in attesa delle elezioni, vendite sul resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segno più per il listino di, con ilin aumento dello 0,72%, mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dell'1,30%. In ribasso(-1,07%); sulla stessa linea, in rosso(-1,5%). Consolida i livelli della vigilia(+0,02%); pesante la Borsa di(-2,19%).I mercati azionari asiatici sono scesi per lo più venerdì a causa delle perdite prolungate neimentre i mercati giapponesi si sono stabilizzati dopo i recenti cali in vista delle elezioni nazionali del fine settimana.Gli indici giapponesi sono saliti con l’attenzione rivolta alle. I sondaggi prima delle elezioni hanno mostrato che il partito del Primo Ministro Sanae Takaichi è pronto per una vittoria schiacciante, dandole un maggiore punto d’appoggio nella camera bassa.L’Australia è stata la peggiore nella seduta asiatica, dopo che il Governatore della Reserve Bank of Australia Michele Bullock ha presentato una. Bullock ha avvertito che una domanda interna più forte del previsto e una capacità più limitata probabilmente continueranno a sostenere l’inflazione. Parlando pochi giorni dopo che la RBA ha aumentato i tassi per la prima volta in due anni, Bullock ha affermato che la banca centrale doveva ulteriormente frenare la domanda interna per domare l’inflazione.Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,19%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%.Il rendimento dell'è pari 2,23%, mentre il rendimento delscambia 1,8%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,3%; preced. 6,2%)00:50: Partite correnti (preced. 3.674 Mld ¥)02:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,9%)02:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,8%)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,1%).