Borse europee positive con Francoforte in rosso per tonfo di SAP

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, ad eccezione di Francoforte
, penalizzata dal tonfo del peso massimo SAP
(-15%), dopo che il backlog cloud e le previsioni di ricavi per il 2026 dell'azienda tecnologica non hanno rispettato
le proiezioni, nonostante i risultati dell'intero anno siano stati in linea con le previsioni degli analisti. Tra le trimestrali uscite oggi, Deutsche Bank
ha registrato
il miglior utile annuale dal 2007 dopo un quarto trimestre più forte del previsto e ING
ha chiuso
il 2025 con un utile trimestrale superiore alle attese e migliorato le previsioni per il 2026-27.
Sul fronte macroeconomico
, nell'Eurozona
, a gennaio, l'indice ESI di situazione economica, risultante dalle indagini mensili della Commissione UE, ha sorpreso
positivamente salendo a 99,4 (massimo da 3 anni) da 97,2 (rivisto al rialzo da 96,7 preliminare). La fiducia ha mostrato progressi in tutti i settori (da 5,8 a 7,2 per i servizi), ad eccezione dell'edilizia, dove è rimasta stabile. Sempre nell'Eurozona, a dicembre, la variazione annua dell'aggregato monetario M3 si è attestata
a +2,8%, con i prestiti alle famiglie ed alle imprese aumentati entrambi di +3% a/a. Negli Stati Uniti
, a novembre, il deficit commerciale è peggiorato
oltre le attese a -56,8 mld di dollari da -29,2 mld di ottobre (minimo dal 2009) a causa di un rimbalzo dell'import (+5% m/m, trainato da medicinali, computer e chip) e di un calo dell'export (-3,6% m/m, guidato dal calo di esportazioni di oro).
Continua la forte performance delle commodity
, con rialzi generalizzati favoriti dal calo del dollaro, valuta che esprime tutti i contratti finanziari delle materie prime. Ennesimo aggiornamento del massimo storico per l'oro
che stamattina ha sfondato la soglia dei 5.500 dollari l'oncia e nuovi massimi anche per l'argento
, che supera anche il livello di 120 dollari l'oncia. Forte rialzo anche per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,41%.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +61 punti base, con un deciso aumento di 3 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 3,44%. Nello scenario borsistico europeo
seduta negativa per Francoforte
, che scende dell'1,58%, Londra
avanza dello 0,80%, e Parigi
avanza dello 0,31%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 45.254 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 48.088 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,07%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,56%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Mediobanca
, mostrando un incremento del 2,97%. Denaro su Saipem
, che registra un rialzo del 2,65%. Bilancio decisamente positivo per Prysmian
, che vanta un progresso dell'1,68%. Buona performance per Tenaris
, che cresce dell'1,56%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -5,69%. Preda dei venditori Leonardo
, con un decremento dell'1,94%. Sostanzialmente debole Telecom Italia
, che registra una flessione dell'1,49%. Si muove sotto la parità Fincantieri
, evidenziando un decremento dell'1,01%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Brembo
(+4,30%), Pirelli
(+4,10%), Cembre
(+3,23%) e D'Amico
(+3,05%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries
, che continua la seduta con -3,47%. Si concentrano le vendite su Technoprobe
, che soffre un calo del 2,70%. Vendite su SOL
, che registra un ribasso del 2,36%. Seduta negativa per Tamburi
, che mostra una perdita del 2,14%.