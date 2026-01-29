Positivi i mercati europei. In controtrend Francoforte

(Teleborsa) - Borse europee in rialzo al giro di boa - con l'eccezione di Francoforte
appesantita dall'euro forte che minaccia l'export delle imprese tedesche - mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali
. Sul fronte di politica monetaria, ieri la Federal Reserve
ha deciso di mantenere i tassi al 3,5-3,75%. Intanto gli investitori si interrogano sul futuro presidente della Fed, che dovrà essere nominato nelle prossime settimane.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,195. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno del 2,03%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,6%), che raggiunge 64,85 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +59 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%. Tra i listini europei
calo deciso per Francoforte
, che segna un -0,85%, resistente Londra
con un aumento dello 0,62%, mentre Parigi
avanza dello 0,60%. Tonica la Borsa di Milano che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,57%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 48.228 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in evidenza Prysmian
, che mostra un forte incremento del 3,83%.
In luce Saipem
, con un ampio progresso del 2,78%.
Andamento positivo per Tenaris
, che avanza di un discreto +1,85%.
Ben comprata ENI
, che segna un forte rialzo dell'1,82%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -1,20%.
Contrazione moderata per Nexi
, che soffre un calo dello 0,79%.
Sottotono Ferrari
che mostra una limatura dello 0,78%.
Deludente Lottomatica
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Pirelli
(+4,81%), Brembo
(+4,20%), Cembre
(+3,52%) e D'Amico
(+3,31%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries
, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.
Sotto pressione Juventus
, con un forte ribasso del 2,14%.