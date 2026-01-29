Milano 13:32
45.350 +0,47%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 13:32
10.231 +0,75%
Francoforte 13:32
24.603 -0,89%

Positivi i mercati europei. In controtrend Francoforte

Prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali

(Teleborsa) - Borse europee in rialzo al giro di boa - con l'eccezione di Francoforte appesantita dall'euro forte che minaccia l'export delle imprese tedesche - mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Sul fronte di politica monetaria, ieri la Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi al 3,5-3,75%. Intanto gli investitori si interrogano sul futuro presidente della Fed, che dovrà essere nominato nelle prossime settimane.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,195. Pioggia di acquisti sull'oro, che sta portando a casa un guadagno del 2,03%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,6%), che raggiunge 64,85 dollari per barile.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +59 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%.

Tra i listini europei calo deciso per Francoforte, che segna un -0,85%, resistente Londra con un aumento dello 0,62%, mentre Parigi avanza dello 0,60%. Tonica la Borsa di Milano che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,57%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 48.228 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Prysmian, che mostra un forte incremento del 3,83%.

In luce Saipem, con un ampio progresso del 2,78%.

Andamento positivo per Tenaris, che avanza di un discreto +1,85%.

Ben comprata ENI, che segna un forte rialzo dell'1,82%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -1,20%.

Contrazione moderata per Nexi, che soffre un calo dello 0,79%.

Sottotono Ferrari che mostra una limatura dello 0,78%.

Deludente Lottomatica, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Pirelli (+4,81%), Brembo (+4,20%), Cembre (+3,52%) e D'Amico (+3,31%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.

Sotto pressione Juventus, con un forte ribasso del 2,14%.
