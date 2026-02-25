Netflix-Warner Bros.: 11 Stati USA chiedono al DOJ di bloccare l'acquisizione

Netflix

(Teleborsa) - I procuratori generali repubblicani di 11 Stati americani hanno esortato il(DOJ) a condurre unadell'offerta diper l'acquisizione degli asset cinematografici e streaming di. Secondo una lettera visionata da Reuters, l'operazione minaccerebbe la posizione di dominio degli Stati Uniti nell'Mentre Warner Bros. ha accettato l'offerta di Netflix da, il consiglio di amministrazione dello storico studio ha dichiarato martedì di stare valutando anche una proposta rivale di. Quest'ultima sostiene che l'offerta di Netflix debba affrontare ostacoli normativi molto più complessi.I procuratori hanno chiesto al DOJ di esaminare l'impatto dell'accordo sui clienti dei servizi di streaming e sul mercato delle uscite cinematografiche. Nella lettera, i firmatari avvertono che l'operazione porterà a una "del mercato che soffoca la concorrenza", causandoa danno dei consumatori americani.