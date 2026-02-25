Netflix-Warner Bros.: 11 Stati USA chiedono al DOJ di bloccare l'acquisizione

(Teleborsa) - I procuratori generali repubblicani di 11 Stati americani hanno esortato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
(DOJ) a condurre una revisione approfondita
dell'offerta di Netflix
per l'acquisizione degli asset cinematografici e streaming di Warner Bros
. Secondo una lettera visionata da Reuters, l'operazione minaccerebbe la posizione di dominio degli Stati Uniti nell'industria cinematografica
.
Mentre Warner Bros. ha accettato l'offerta di Netflix da 82,7 miliardi di dollari
, il consiglio di amministrazione dello storico studio ha dichiarato martedì di stare valutando anche una proposta rivale di Paramount Skydance
. Quest'ultima sostiene che l'offerta di Netflix debba affrontare ostacoli normativi molto più complessi.
I procuratori hanno chiesto al DOJ di esaminare l'impatto dell'accordo sui clienti dei servizi di streaming e sul mercato delle uscite cinematografiche. Nella lettera, i firmatari avvertono che l'operazione porterà a una "eccessiva concentrazione
del mercato che soffoca la concorrenza", causando prezzi più alti
e meno innovazione
a danno dei consumatori americani.