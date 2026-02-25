Milano 17:35
Netflix-Warner Bros.: 11 Stati USA chiedono al DOJ di bloccare l'acquisizione

(Teleborsa) - I procuratori generali repubblicani di 11 Stati americani hanno esortato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) a condurre una revisione approfondita dell'offerta di Netflix per l'acquisizione degli asset cinematografici e streaming di Warner Bros. Secondo una lettera visionata da Reuters, l'operazione minaccerebbe la posizione di dominio degli Stati Uniti nell'industria cinematografica.

Mentre Warner Bros. ha accettato l'offerta di Netflix da 82,7 miliardi di dollari, il consiglio di amministrazione dello storico studio ha dichiarato martedì di stare valutando anche una proposta rivale di Paramount Skydance. Quest'ultima sostiene che l'offerta di Netflix debba affrontare ostacoli normativi molto più complessi.

I procuratori hanno chiesto al DOJ di esaminare l'impatto dell'accordo sui clienti dei servizi di streaming e sul mercato delle uscite cinematografiche. Nella lettera, i firmatari avvertono che l'operazione porterà a una "eccessiva concentrazione del mercato che soffoca la concorrenza", causando prezzi più alti e meno innovazione a danno dei consumatori americani.
