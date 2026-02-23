Parigi: rosso per Pernod Ricard

colosso degli alcolici

CAC40

Pernod Ricard

produttore di vini e alcolici

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,74% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 85,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 83,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 86,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)