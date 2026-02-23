Parigi: rosso per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso degli alcolici
, che presenta una flessione del 2,74% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, il produttore di vini e alcolici
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 85,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 83,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 86,25.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)