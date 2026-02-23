Milano 9:50
46.744 +0,58%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:50
10.674 -0,12%
25.146 -0,45%

Parigi: rosso per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso degli alcolici, che presenta una flessione del 2,74% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, il produttore di vini e alcolici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 85,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 83,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 86,25.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
