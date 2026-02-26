Analisi Tecnica: EUR/GBP del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,8732. Primo supporto a 0,8702. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,8692.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)