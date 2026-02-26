Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Apprezzabile rialzo per il derivato italiano, in guadagno dell'1,02% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.645. Rischio di discesa fino a 46.335 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 48.955.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```