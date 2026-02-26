Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Modesto recupero sui valori precedenti per il CABLE, che conclude in progresso dello 0,47%.
Lo status tecnico di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,3587, mentre i supporti sono stimati a 1,3507. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,3667.
