Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,26%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22.802,2. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.327. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 23.851,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
