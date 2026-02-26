Milano 16:31
I risultati di Nvidia non scaldano i motori di Wall Street

(Teleborsa) - Apertura sottotono per Wall Street nonostante i risultati del quarto trimestre diffusi ieri sera da Nvidia siano risultati migliori del previsto e con stime di ricavi per il periodo in corso superiori alle indicazioni di mercato. Tra gli investitori serpeggiano ancora i timori sull’eccessiva spesa per l’intelligenza artificiale da parte delle grandi aziende tech.

Nel mentre gli investitori digeriscono la moltitudine di risultati aziendali, tra cui si segnalano i trimestri in calo per Warner Bros., peraltro alle prese con la valutazione della nuova offerta presentata da Paramount Skydance, e l'utility Vistra.

Tra i titoli interessati da notizie, stando a un avviso della National Highway Traffic Safety Administration, Ford richiamerà 4,4 milioni di pick-up e SUV per un difetto al sistema di illuminazione.

Sul fronte macro, sono salite meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione. Nella settimana al 21 febbraio, i "claims" sono risultati pari a 212 mila unità, in aumento di 4.000 unità rispetto alle 208 mila della settimana precedente (riviste da 206 mila) e rispetto alle 217 mila unità attese.

Sulle prime rilevazioni, lieve aumento per il Dow Jones che sale dello 0,41% a 49.684 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500, che retrocede a 6.932 punti. Sotto la parità anche il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,37%; come pure, leggermente negativo l'S&P 100 (-0,36%).

Nell'S&P 500, buona la performance del comparto finanziario. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,13%), informatica (-0,58%) e materiali (-0,53%).
