I risultati di Nvidia non scaldano i motori di Wall Street

(Teleborsa) - Apertura sottotono per Wall Street nonostante i risultati del quarto trimestre
diffusi ieri sera da Nvidia
siano risultati migliori del previsto e con stime di ricavi per il periodo in corso superiori alle indicazioni di mercato. Tra gli investitori serpeggiano ancora i timori sull’eccessiva spesa per l’intelligenza artificiale da parte delle grandi aziende tech.
Nel mentre gli investitori digeriscono la moltitudine di risultati aziendali
, tra cui si segnalano i trimestri in calo per Warner Bros.
, peraltro alle prese con la valutazione della nuova offerta presentata da Paramount Skydance, e l'utility Vistra
.
Tra i titoli interessati da notizie, stando a un avviso della National Highway Traffic Safety Administration, Ford richiamerà
4,4 milioni di pick-up e SUV per un difetto al sistema di illuminazione.
Sul fronte macro, sono salite meno delle attese
le richieste di sussidio alla disoccupazione
. Nella settimana al 21 febbraio, i "claims" sono risultati pari a 212 mila unità, in aumento di 4.000 unità rispetto alle 208 mila della settimana precedente (riviste da 206 mila) e rispetto alle 217 mila unità attese.
Sulle prime rilevazioni, lieve aumento per il Dow Jones
che sale dello 0,41% a 49.684 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500
, che retrocede a 6.932 punti. Sotto la parità anche il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,37%; come pure, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,36%).
Nell'S&P 500, buona la performance del comparto finanziario
. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-1,13%), informatica
(-0,58%) e materiali
(-0,53%).