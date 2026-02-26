Parigi: in rally Engie

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, che tratta in rialzo del 7,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Engie
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Engie
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,84 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,55.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)