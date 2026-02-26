Milano 10:24
Parigi: in rally Engie

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che tratta in rialzo del 7,44%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Engie più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Engie è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,84 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
