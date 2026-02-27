Parigi: in calo Engie

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, con una flessione del 2,57%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Engie
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Engie
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,14 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 28,53. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)