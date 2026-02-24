Avio, Equita incrementa target price con incentivi dalla Virginia superiori alle attese

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 39 euro
per azione (+1%) il target price
su Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
A seguito della decisione
di localizzare il nuovo stabilimento per la produzione di motori a propellente solido in Virginia (ad Hurt) investendo 500 milioni di dollari e creando circa 1k posti di lavoro, Avio riceverà incentivi fino a 97,7 milioni di dollari
(circa 83 milioni di euro).
Spiegando che l'approvazione a parte dell'Assemblea Generale della Virginia sia solo una formalità, Equita afferma che l'ammontare è superiore a quanto ipotizzato
. "Assumendo che siano a fondo perso e disponibile immediatamente (senza necessità di attualizzare), l'impatto positivo sulla valutazione è di circa 0,7 euro per azione - si legge nella ricerca - in attesa di dettagli su tempistica dell'erogazione e chiarimenti sui meccanismi per arrivare all'importo massimo, ne incorporiamo circa la metà".