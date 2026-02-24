Milano 12:21
Avio, Equita incrementa target price con incentivi dalla Virginia superiori alle attese

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 39 euro per azione (+1%) il target price su Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.

A seguito della decisione di localizzare il nuovo stabilimento per la produzione di motori a propellente solido in Virginia (ad Hurt) investendo 500 milioni di dollari e creando circa 1k posti di lavoro, Avio riceverà incentivi fino a 97,7 milioni di dollari (circa 83 milioni di euro).

Spiegando che l'approvazione a parte dell'Assemblea Generale della Virginia sia solo una formalità, Equita afferma che l'ammontare è superiore a quanto ipotizzato. "Assumendo che siano a fondo perso e disponibile immediatamente (senza necessità di attualizzare), l'impatto positivo sulla valutazione è di circa 0,7 euro per azione - si legge nella ricerca - in attesa di dettagli su tempistica dell'erogazione e chiarimenti sui meccanismi per arrivare all'importo massimo, ne incorporiamo circa la metà".


