Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Performance infelice per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 26 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 71,37. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 70,63. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 70,39.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
