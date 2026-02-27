Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Risultato negativo per il Nasdaq Composite, con una flessione dell'1,18%.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 22.619,7. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 23.144,5. L'indebolimento del Nasdaq Composite è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 22.361,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)