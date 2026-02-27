Milano 9:34
47.474 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:34
10.890 +0,39%
25.309 +0,08%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Risultato negativo per il Nasdaq Composite, con una flessione dell'1,18%.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 22.619,7. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 23.144,5. L'indebolimento del Nasdaq Composite è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 22.361,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```