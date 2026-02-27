Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Seduta trascurata per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la giornata con un controllato -0,17%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 66,02. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 65,18. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 64,9, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)