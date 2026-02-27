Milano 11:22
Londra: risultato positivo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che lievita del 3,28%.

Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Airtel Africa, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,459 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,563 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,397.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
