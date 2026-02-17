Londra: brillante l'andamento di Airtel Africa

azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo del 2,32%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,482 sterline. Supporto stimato a 3,387. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,576.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)