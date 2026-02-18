Londra: scambi in forte rialzo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che mostra una salita bruciante del 4,04% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airtel Africa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Airtel Africa
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Airtel Africa
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,647 sterline. Supporto stimato a 3,527. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,767.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)