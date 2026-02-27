Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale dell'argento
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,73%, rispetto a +2,49% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di Fresnillo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,22 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 41,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,52.
