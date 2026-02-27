Milano 11:23
Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale dell'argento, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,36%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,73%, rispetto a +2,49% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,22 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 41,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,52.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
