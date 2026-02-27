Netflix spiana la strada a Paramount ritirandosi dalla corsa per Warner Bros

Netflix

(Teleborsa) -si è, lasciando al concorrentel’opportunità di aggiudicarsi l'accordo da 111 miliardi di dollari per lo storico studio di Hollywood. Il leader del settore dello streaming ha dichiarato che, pur ritenendo che il suo accordo avrebbee creato valore per gli azionisti,Netflix ha annunciato giovedì di averla sua offerta per WBD. Il leader del settore dello streaming aveva precedentemente ricevuto comunicazione da WBD che il suo Consiglio di Amministrazione aveva stabilito che l'costituiva una "" ai sensi dei termini dell'accordo di fusione esistente tra WBD e Netflix.“L'operazione che abbiamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti con un percorso chiaro verso l'approvazione normativa. Tuttavia, siamo sempre stati disciplinati e, al prezzo richiesto per eguagliare l'ultima offerta di Paramount Skydance, l', quindi ci rifiutiamo di adeguarci all'offerta di Paramount Skydance”. Lo si legge in una nota di Netflix.Questa transazione, ha aggiunto l’azienda, “è sempre stata un'al giusto prezzo, non un ‘must have’ a qualsiasi prezzo”.Netflix aveva siglato un, inclusi i debiti assunti, per acquisire lo studio e le attività di streaming di Warner Bros. a dicembre, ma leper l'intera azienda hanno mantenuto aperta l'asta. Giovedì sera, Warner Bros. ha ritenuto che l'ultima offerta di Paramount difosse quella migliore.Quest'anno, ha affermato il colosso dello streaming, “in film e serie di qualità e amplieremo la nostra offerta di intrattenimento. In linea con la nostra politica di allocazione del capitale, riprenderemo anche il nostro programma di riacquisto di azioni”.Le azioni Netflix sononelle contrattazioni, a indicare che gli investitori erano contenti di vedere l'azienda abbandonare l'accordo. Warner Bros. è scesa, con gli investitori che non si aspettavano più una guerra di offerte. Le azioni Paramount sono rimaste pressoché invariate.Paramount sarà sottoposta a unper il suo accordo. Laaveva programmato un'udienza per il 4 marzo per riesaminare la vendita alla Warner Bros., dopo un'udienza tenutasi all'inizio di questo mese. Il senatore del New Jersey Cory Booker, democratico, ha nuovamente invitato Ellison a partecipare.Anche Elizabeth Warren, democratica del Massachusetts, è intervenuta sull'accordo con la Paramount. "Una fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. è un disastro antitrust che minaccia prezzi più alti e una minore scelta per le famiglie americane", ha dichiarato in una nota. "Una manciata di miliardari allineati a Trump sta cercando di prendere il controllo di ciò che guardate e di farvi pagare il prezzo che vogliono".