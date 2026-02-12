SoftBank, utile in crescita grazie alla scommessa su OpenAI e nuovo debito per l'AI

SoftBank Group

(Teleborsa) -ha registrato il quarto trimestre consecutivo in utile, beneficiando della vertiginosa rivalutazione del suo investimento in. Il conglomerato guidato da Masayoshi Son ha chiuso il periodo ottobre-dicembre con undi, circa 1,62 miliardi di dollari, segnando una netta ripresa rispetto alla perdita di 369 miliardi di yen registrata nello stesso trimestre dell'anno precedente.I risultati sono stati trainati da un guadagno totale sugli investimenti nella società madre dipari a 19,8 miliardi di dollari alla fine di dicembre.Per finanziare questa aggressiva strategia nell', il gruppo ha fatto ricorso a massicce vendite di asset e a un aumento dell'indebitamento. Il rapporto, indicatore del livello di indebitamento, è salito alrispetto al 16,5% del trimestre precedente, mentre le riserve di liquidità sono scese a 3,8 trilioni di yen.