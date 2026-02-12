Milano 15:58
46.593 +0,18%
Nasdaq 15:58
25.134 -0,27%
Dow Jones 15:58
50.292 +0,34%
Londra 15:58
10.459 -0,13%
Francoforte 15:58
25.181 +1,31%

SoftBank, utile in crescita grazie alla scommessa su OpenAI e nuovo debito per l'AI

Finanza
SoftBank, utile in crescita grazie alla scommessa su OpenAI e nuovo debito per l'AI
(Teleborsa) - SoftBank Group ha registrato il quarto trimestre consecutivo in utile, beneficiando della vertiginosa rivalutazione del suo investimento in OpenAI. Il conglomerato guidato da Masayoshi Son ha chiuso il periodo ottobre-dicembre con un utile netto di 248,6 miliardi di yen, circa 1,62 miliardi di dollari, segnando una netta ripresa rispetto alla perdita di 369 miliardi di yen registrata nello stesso trimestre dell'anno precedente.

I risultati sono stati trainati da un guadagno totale sugli investimenti nella società madre di ChatGPT pari a 19,8 miliardi di dollari alla fine di dicembre.

Per finanziare questa aggressiva strategia nell'intelligenza artificiale, il gruppo ha fatto ricorso a massicce vendite di asset e a un aumento dell'indebitamento. Il rapporto loan-to-value, indicatore del livello di indebitamento, è salito al 20,6% rispetto al 16,5% del trimestre precedente, mentre le riserve di liquidità sono scese a 3,8 trilioni di yen.
Condividi
```