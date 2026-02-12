SoftBank, utile in crescita grazie alla scommessa su OpenAI e nuovo debito per l'AI

(Teleborsa) - SoftBank Group
ha registrato il quarto trimestre consecutivo in utile, beneficiando della vertiginosa rivalutazione del suo investimento in OpenAI
. Il conglomerato guidato da Masayoshi Son ha chiuso il periodo ottobre-dicembre con un utile netto
di 248,6 miliardi di yen
, circa 1,62 miliardi di dollari, segnando una netta ripresa rispetto alla perdita di 369 miliardi di yen registrata nello stesso trimestre dell'anno precedente.
I risultati sono stati trainati da un guadagno totale sugli investimenti nella società madre di ChatGPT
pari a 19,8 miliardi di dollari alla fine di dicembre.
Per finanziare questa aggressiva strategia nell'intelligenza artificiale
, il gruppo ha fatto ricorso a massicce vendite di asset e a un aumento dell'indebitamento. Il rapporto loan-to-value
, indicatore del livello di indebitamento, è salito al 20,6%
rispetto al 16,5% del trimestre precedente, mentre le riserve di liquidità sono scese a 3,8 trilioni di yen.