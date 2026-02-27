Milano 9:40
47.494 +0,14%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:40
10.892 +0,42%
25.327 +0,15%

SILVER del 26/02/2026

Finanza
SILVER del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Ribasso per il metallo prezioso, che chiude la seduta con una flessione dell'1,03%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 85,61. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 90,21. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 94,81.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
