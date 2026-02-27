TXT, Misani: impatto positivo dell'AI sul nostro business nel breve-medio termine

(Teleborsa) - "Le recenti evoluzioni dell'intelligenza artificiale hanno generato una significativa correzione delle valutazioni nel settore tecnologico, estendendo l'impatto ben oltre i fornitori SaaS e sollevando interrogativi strutturali per un'economia fortemente basata sui servizi. In questo scenario, TXT prosegue una strategia orientata alla creazione di valore e allo sviluppo di competenze distintive
". Lo afferma Daniele Misani, CEO
di TXT Group
, in scia alla pubblicazione dei risultati preliminari 2025
.
"Tale strategia si fonda su una presenza consolidata in mercati altamente regolamentati e complessi
come aerospazio e difesa, su un ruolo centrale nelle infrastrutture digitali e critiche della pubblica amministrazione, e sullo sviluppo di Smart Solutions verticali potenziate dall'intelligenza artificiale - aggiunge il CEO - A ciò si aggiunge il focus su soluzioni mission-critical per grandi clienti e l'ampliamento di proposte end-to-end che integrano componenti hardware e software, incluse tecnologie IoT e smart sensors proprietari".
"Le performance dell'ultimo quinquennio confermano la capacità di TXT di adattarci e anticipare le dinamiche
di mercato - ha proseguito Misani - Nonostante un periodo di trasformazione profonda e incerta, vediamo un impatto positivo dell'AI sul nostro business nel breve-medio termine
e confermiamo gli obiettivi delineati nel Piano Industriale".