TXT, Misani: impatto positivo dell'AI sul nostro business nel breve-medio termine

(Teleborsa) - "Le recenti evoluzioni dell'intelligenza artificiale hanno generato una significativa correzione delle valutazioni nel settore tecnologico, estendendo l'impatto ben oltre i fornitori SaaS e sollevando interrogativi strutturali per un'economia fortemente basata sui servizi. In questo scenario, TXT prosegue una strategia orientata alla creazione di valore e allo sviluppo di competenze distintive". Lo afferma Daniele Misani, CEO di TXT Group, in scia alla pubblicazione dei risultati preliminari 2025.

"Tale strategia si fonda su una presenza consolidata in mercati altamente regolamentati e complessi come aerospazio e difesa, su un ruolo centrale nelle infrastrutture digitali e critiche della pubblica amministrazione, e sullo sviluppo di Smart Solutions verticali potenziate dall'intelligenza artificiale - aggiunge il CEO - A ciò si aggiunge il focus su soluzioni mission-critical per grandi clienti e l'ampliamento di proposte end-to-end che integrano componenti hardware e software, incluse tecnologie IoT e smart sensors proprietari".

"Le performance dell'ultimo quinquennio confermano la capacità di TXT di adattarci e anticipare le dinamiche di mercato - ha proseguito Misani - Nonostante un periodo di trasformazione profonda e incerta, vediamo un impatto positivo dell'AI sul nostro business nel breve-medio termine e confermiamo gli obiettivi delineati nel Piano Industriale".
