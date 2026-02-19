Londra: calo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo che gestisce alberghi
, che tratta con una perdita del 2,41%.
La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di InterContinental Hotels Group
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, InterContinental Hotels Group
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 144 USD. Primo supporto a 140,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 138,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)