Milano 14:09
45.702 -1,42%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:09
10.623 -0,60%
Francoforte 14:09
25.045 -0,92%

Londra: calo per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
Londra: calo per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo che gestisce alberghi, che tratta con una perdita del 2,41%.

La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di InterContinental Hotels Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, InterContinental Hotels Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 144 USD. Primo supporto a 140,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 138,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```