Amadeus IT scambia in rosso a Madrid

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, che mostra un -4,13%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amadeus IT
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 49,85 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 51,04. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 52,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)