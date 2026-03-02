Eurozona, a febbraio manifattura ai massimi in 44 mesi ma crescono le pressioni inflazionistiche

(Teleborsa) - Secondo i dati dell'indagine HCOB PMI, il, con un nuovoche ha favorito una vigorosa. Anche le, con le aziende manifatturiere di tutto il blocco valutario che hanno riportato ilriguardo alle prospettive di crescita dal febbraio 2022.Tuttavia, ci sono stati ulteriori, poiché l'inflazione dei costi dei beni è accelerata per un terzo mese consecutivo, raggiungendo il valore massimo in appena oltre tre anni. I prezzi di vendita delle aziende manifatturiere, di conseguenza, sono aumentati e in una misura che non si osservava da marzo 2023.L’, redatto da S&P Global, che misura lo stato di salute generale delle aziende manifatturiere dell’eurozona, si è mosso al di sopra della soglia neutra di non cambiamento di 50.0 e in. Salendo, e attestandosi a, l’indice principale ha segnalato ldelle condizioni operative delle aziende manifatturiere dell’area euro daI dati nazionali hanno rilevato che c’era ben altro oltre alla ripresa del dato aggregato.hannoinfatti registrato a febbraio– il massimo dal novembre scorso. Tale dato include la, che ha riportato ildelle condizioni operative delle aziende manifatturiere da quasi quattroanni. Laè stata l'unica di queste sei nazioni ad osservare un rallentamento su base mensile, con la relativadopo la forte ripresa di gennaio.sono state le eccezionidi febbraio, e hanno riportato rispettivamentee unrispetto al mese precedente.Per quanto riguarda le, le aziende manifatturiere dell'eurozona hanno riportato a febbraio unriguardo alle prospettive di crescita del prossimo anno, con lache infatti è salita al"Sembra siamo davanti ad una, con sei degli otto paesi copertidall’indagine che in questo momento stanno riportando una crescita. Il, dove abbiamo assistito ad unforte salto dell’indice PMI principale, è tornato a crescere per la prima volta in tre anni e mezzo. Tra le, laha mostrato il tasso di crescita più rapido del settore manifatturiero. Certo, non stiamoparlando di un picco di crescita, ma di unaderivante, tra le altre cose, da unin uncontesto dicome gli, lada parte dellae dei", ha affermato Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, commentando i dati PMI."Glihanno subito un’accelerazione per quattro mesi consecutivi, riportando a febbraio persinoun netto aumento. Diverse aziende campione hanno evidenziato l'aumento dei prezzi dell'e dei, così come ilCBAM (meccanismo di adeguamento per la cattura del carbonio) entrato in funzione ad inizio anno. Le aziende sono riuscite, ma è probabile che i loro margini abbiano comunque sofferto.Le aziende del settore manifatturiero sono risultatesulla loro capacità di vendere più beni nei mesi futuri ele loro aspettative produttive sono cresciute ancora una volta rispetto al mese scorso.. In Germania ciò è molto probabilmente dovuto a una, da cui l'Italia, in quanto principale partner commerciale, potrebbe anche trarre vantaggio. Tale sviluppo si puòosservare anche nei nuovi ordini. La Germania e l’Italia hanno guidato questa crescita, mentre le aziende manifatturiere inFrancia e Spagna hanno riportato un numero inferiore di nuove commesse".