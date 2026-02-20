USA, PMI Manifattura febbraio in calo oltre le attese a 51,9 punti

(Teleborsa) - Cala l'attività manifatturiera
degli Stati Uniti
così come quella dei servizi
. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero di febbraio 2026
elaborato da S&P indica, infatti, un livello di 51,2 punti
che si confronta con i 52,4 punti del mese precedente e del consensus. Il dato si mantiene dunque sopra la soglia critica dei 50 punti, oltre la quale l'economia è in crescita.
Nello stesso periodo il PMI dei servizi
è atteso a 52,3 punti
, in calo rispetto al mese precedente (52,7) ed al di sotto del consensus (53 punti). Il PMI composito
si attesta così a 52,3 punti
dai 53 di dicembre.
"Una combinazione di indebolimento della domanda, prezzi elevati e condizioni meteorologiche avverse ha contribuito a frenare l'attività economica nel mese di febbraio, determinando l'espansione della produzione più lenta degli ultimi dieci mesi. La crescita della domanda da parte dei clienti si è attenuata, con un calo degli ordini persino nel settore industriale, riducendo la crescita dell'occupazione a un ritmo lentissimo sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi", ha commentato Chris Williamson
, Chief Business Economist at S&P
Global Market Intelligence.
"I dati PMI
registrati finora quest'anno indicano una crescita del PIL a un tasso annualizzato di appena l'1,5%, segnalando un marcato raffreddamento dell'economia nel primo trimestre rispetto ai robusti tassi di crescita visti nella seconda metà dello scorso anno – ha aggiunto –. Le aziende suggeriscono che almeno una parte di questo rallentamento potrebbe rivelarsi temporanea, in parte con il superamento delle condizioni meteorologiche estreme
, tanto che a febbraio le aspettative di crescita aziendale sono salite drasticamente ai massimi da poco più di un anno. Tuttavia, la fiducia rimane complessivamente sottotono, poiché le imprese temono il contesto politico e l'impatto di misure come i dazi
; questi ultimi sono stati ancora una volta indicati come responsabili di diffusi aumenti dei prezzi che, a loro volta, colpiscono il potere d'acquisto
e limitano la crescita delle vendite
per molte attività".(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)