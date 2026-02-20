USA, PMI Manifattura febbraio in calo oltre le attese a 51,9 punti

(Teleborsa) - Cala l'deglicosì come quella dei. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero dielaborato da S&P indica, infatti, un livello diche si confronta con i 52,4 punti del mese precedente e del consensus. Il dato si mantiene dunque sopra la soglia critica dei 50 punti, oltre la quale l'economia è in crescita.Nello stesso periodo ilè atteso a, in calo rispetto al mese precedente (52,7) ed al di sotto del consensus (53 punti). Ilsi attesta così adai 53 di dicembre."Una combinazione di indebolimento della domanda, prezzi elevati e condizioni meteorologiche avverse ha contribuito a frenare l'attività economica nel mese di febbraio, determinando l'espansione della produzione più lenta degli ultimi dieci mesi. La crescita della domanda da parte dei clienti si è attenuata, con un calo degli ordini persino nel settore industriale, riducendo la crescita dell'occupazione a un ritmo lentissimo sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi", ha commentato, Chief Business Economist at S&PGlobal Market Intelligence."Iregistrati finora quest'anno indicano una crescita del PIL a un tasso annualizzato di appena l'1,5%, segnalando un marcato raffreddamento dell'economia nel primo trimestre rispetto ai robusti tassi di crescita visti nella seconda metà dello scorso anno – ha aggiunto –. Le aziende suggeriscono che almeno una parte di questo rallentamento potrebbe rivelarsi temporanea, in parte con il superamento delle, tanto che a febbraio le aspettative di crescita aziendale sono salite drasticamente ai massimi da poco più di un anno. Tuttavia, la fiducia rimane complessivamente sottotono, poiché le imprese temono il contesto politico e l'impatto di misure come i; questi ultimi sono stati ancora una volta indicati come responsabili di diffusi aumenti dei prezzi che, a loro volta, colpiscono ile limitano la crescita delleper molte attività".