Giappone, PMI manifattura febbraio finale si rafforza oltre il preliminare a 53 punti

(Teleborsa) -. Il dato finale dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di, rispetto ai 51,5 di gennaio, risultando superiore ai 52,8 punti del preliminare e del consensus.L'indicatore si rafforza così al di sopra della soglia critica dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra., con le aziende che hanno segnalato i più rapidi aumenti di produzione, vendite, occupazione e attività di acquisto da oltre quattro anni., con la fiducia che ha raggiunto i livelli più alti da metà 2024. Ci si aspettava che le condizioni della domanda globale continuassero a riprendersi e a spingere le vendite nei mesi a venire, in particolare in settori chiave come la tecnologia e l'automotive", ha commentato, Direttore Associato per l'Area Economica di S&P Global Market Intelligence."Sebbene sia stato incoraggiante vedere un leggero allentamento delle pressioni sui costi,. Le aziende hanno notato che diversi fattori hanno determinato un aumento dei prezzi, aggravato dal debole tasso di cambio dello yen. Tuttavia, se la domanda continua a rafforzarsi, le aziende saranno in una posizione migliore per trasferire questi costi più elevati ai clienti, contribuendo così ad alleviare le pressioni sui margini operativi", ha concluso Fiddes.