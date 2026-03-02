Giappone, PMI manifattura febbraio finale si rafforza oltre il preliminare a 53 punti

(Teleborsa) - Migliora l'attività della manifattura in Giappone a febbraio
. Il dato finale dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 53,0 punti
, rispetto ai 51,5 di gennaio, risultando superiore ai 52,8 punti del preliminare e del consensus.
L'indicatore si rafforza così al di sopra della soglia critica dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra.
"Gli ultimi dati PMI suggeriscono che la ripresa dell'industria manifatturiera giapponese ha accelerato a febbraio
, con le aziende che hanno segnalato i più rapidi aumenti di produzione, vendite, occupazione e attività di acquisto da oltre quattro anni. Le aziende si sono mostrate anche molto più ottimiste riguardo all'anno a venire
, con la fiducia che ha raggiunto i livelli più alti da metà 2024. Ci si aspettava che le condizioni della domanda globale continuassero a riprendersi e a spingere le vendite nei mesi a venire, in particolare in settori chiave come la tecnologia e l'automotive", ha commentato Annabel Fiddes
, Direttore Associato per l'Area Economica di S&P Global Market Intelligence.
"Sebbene sia stato incoraggiante vedere un leggero allentamento delle pressioni sui costi, l'inflazione dei prezzi di input è rimasta elevata rispetto agli standard storici a febbraio
. Le aziende hanno notato che diversi fattori hanno determinato un aumento dei prezzi, aggravato dal debole tasso di cambio dello yen. Tuttavia, se la domanda continua a rafforzarsi, le aziende saranno in una posizione migliore per trasferire questi costi più elevati ai clienti, contribuendo così ad alleviare le pressioni sui margini operativi", ha concluso Fiddes.