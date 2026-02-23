Macron, nel 2025 fatturato sale a 244,4 milioni di euro: boom nel mercato Usa

(Teleborsa) -, leader nello sportswear e specialista globale nel teamwear, archivia il 2025 con undi, segnando una crescita del 9,3% rispetto all'anno precedente. Il risultato conferma un trend di sviluppo ultraventennale che ha visto i ricavi salire esponenzialmente dai 10 milioni del 2004 ai livelli attuali.L’si attesta intorno al 21%, a testimonianza di un modello operativo integrato ed efficiente. La strategia di Macron si basa su relazioni di lungo periodo con club sportivi e su una rete di oltredistribuiti in più di 30 Paesi. L'impronta internazionale del brand è ormai consolidata: oltre l'80% dei ricavi è generato all’estero, con Regno Unito, Italia e Spagna come mercati principali.Nota di rilievo per gli, dove il centro di distribuzione inha generato oltre 12 milioni di fatturato nel suo primo anno completo di attività. Per sostenere questa espansione, l’azienda sta completando un investimento da 15 milioni per l’ampliamento deldi. Entro il 2026, la sede raggiungerà i 115.000 mq e includerà il nuovo centro di distribuzione DC2 e il Macron Dome, un polo sportivo d’avanguardia con palestra, padel arena e campo da basket."Il record di fatturato ottenuto nel 2025 è un’ulteriore conferma della qualità del lavoro quotidiano di un team che ha enormi ambizioni – ha dichiarato, CEO di Macron. –. La crescita è parte del nostro DNA, è scritta nel nostro nome. Macron affonda le sue radici nel prefisso greco makro, che significa 'grande': da qui nasce la nostra missione, costruire una grande azienda italiana dello sport. Il 2025 rappresenta una tappa significativa di un percorso più ampio. Siamo già focalizzati sul 2026, con l’intenzione di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento globale, investendo in brand, innovazione e qualità. Vogliamo crescere in modo selettivo e sostenibile, creando valore nel lungo periodo e consolidando una cultura aziendale fondata su disciplina, responsabilità e visione strategica".