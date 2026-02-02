Ecomembrane, accordo di collaborazione con il gruppo indiano Lucky-Tech Membranes

(Teleborsa) - Ecomembrane
, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha sottoscritto un accordo di partnership
con LUCKY-TECH Membranes Private Limited
, primario operatore Indiano nella realizzazione di tensostrutture e sistemi di stoccaggio in PVC, finalizzato a sviluppare comuni sinergie e condividere know-how
e tecnologie
.(Foto: Scott Graham su Unsplash)