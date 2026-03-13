Londra: Fresnillo scende verso 34,44 sterline

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento , che passa di mano in perdita del 4,35%.



L'andamento di Fresnillo nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo di Fresnillo resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 35,28 pounds. Supporto visto a quota 34,44. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 36,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



