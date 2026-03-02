IAG, quotazioni in calo a Madrid

International Airlines Group

Ibex 35

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

indice azionario della Borsa di Madrid

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 6,84%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,395 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,553. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,293.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)