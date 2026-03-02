Milano 17:20
IAG, quotazioni in calo a Madrid

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Ribasso per International Airlines Group, che passa di mano in perdita del 6,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della multinazionale del settore aereo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,395 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,553. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,293.

