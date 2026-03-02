IAG, quotazioni in calo a Madrid

(Teleborsa) - Ribasso per International Airlines Group
, che passa di mano in perdita del 6,84%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della multinazionale del settore aereo
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,395 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,553. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,293.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)