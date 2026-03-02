Milano 17:35
Piazza Affari: sell-off per Banca MPS

(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto di Rocca Salimbeni, che passa di mano in perdita del 5,17%.

La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banca Monte dei Paschi, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,805 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,977 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,742.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
