Piazza Affari: sell-off per Banca MPS

(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto di Rocca Salimbeni
, che passa di mano in perdita del 5,17%.
La tendenza ad una settimana di Monte Paschi
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banca Monte dei Paschi
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,805 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,977 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,742.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)