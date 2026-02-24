UniCredit al via collocamento certificato tematico legato a oro, uranio e terre rare

(Teleborsa) - UniCredit
annuncia l’apertura del collocamento di un nuovo?certificato tematico a 6 anni
, destinato ai clienti retail, che fornisce un’esposizione mirata a società attive nell’estrazione e raffinazione di oro, uranio e terre rare
. Il valore di queste materie prime - ricorda la Banca - ha infatti grandi probabilità di sostenere una crescita strutturale a lungo termine per via di molteplici fattori che le pongono sotto la lente dei principali investitori internazionali.
Nello specifico, le aziende impegnate nell'estrazione e raffinazione dell'oro
stanno beneficiando della tendenza globale alla de-dollarizzazione
, con banche centrali e investitori che aumentano le loro disponibilità di oro per proteggersi dal rischio valutario e dall'incertezza geopolitica; l'uranio
rappresenta una materia prima indispensabile di fronte alla rapida espansione dell'IA e dei data center., che stanno?guidando il consumo di elettricità e riproponggonno l'energia nucleare di ultima generazione come un’alternativa stabile
e a basse emissioni rispetto alle fonti fossili di energia; le terre rare
sono fondamentali per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Collegato all’indice?MSCI World Gold?Uranium?and Rare Earth Select Index
, disegnato con il contributo di UniCredit, il certificato a capitale protetto
, denominato in euro, offre una partecipazione del 200% all’andamento del sottostante
, consentendo di ottenere un rendimento doppio rispetto a quello realizzato dall’indice, con un limite predefinito del 30% ai possibili guadagni. L’indice è composto da?circa 70?società?nordamericane, australiane, giapponesi e?britanniche
leader nei loro settori di riferimento?e con?una?capitalizzazione?minima?di 1 miliardo
di dollari.
Il certificato permette?quindi ai?clienti?di UniCredit?di?assumere un’esposizione?a materie prime?strategiche
centrali nello sviluppo dei maggiori trend strutturali mondiali.
Il prodotto è disponibile in esclusiva per gli investitori retail clienti di UniCredit in Italia dal 24 febbraio 2026 al 25 marzo 2026, con una soglia minima di investimento pari a 1.000 Euro.
"In un contesto globale caratterizzato da volatilità e transizioni strutturali
, investire in oro, uranio e terre rare non significa solo cercare rendimento
, ma costruire portafogli realmente resilienti
.?L’oro continua rappresentare un pilastro di stabilità nei momenti di incertezza, mentre l’uranio svolge un ruolo chiave nel crescente ricorso al nucleare come fonte energetica.?Le terre rare, infine, sono diventate imprescindibili per tecnologie strategiche come mobilità elettrica, semiconduttori e sistemi energetici avanzati", ha spiegato?Chicco di Stasi
, Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit. Stephane Mattatia
, Global Head of Index Client Solutions di MSCI, ha spiegato che "la composizione di questo indice è progettata per riflettere un’esposizione tematica mirata ai materiali strategici" e che "il risultato è concepito per offrire un’esposizione replicabile ai settori strategici rappresentati dai componenti dell’indice, che potrebbero assumere un ruolo sempre più rilevante nelle priorità economiche e geopolitiche a livello globale".