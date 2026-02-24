UniCredit al via collocamento certificato tematico legato a oro, uranio e terre rare

UniCredit

(Teleborsa) -annuncia l’apertura del, destinato ai clienti retail, che fornisce un’esposizione mirata a società attive nell’. Il valore di queste materie prime - ricorda la Banca - ha infatti grandi probabilità di sostenere una crescita strutturale a lungo termine per via di molteplici fattori che le pongono sotto la lente dei principali investitori internazionali.Nello specifico, le aziende impegnate nell'stanno beneficiando della, con banche centrali e investitori che aumentano le loro disponibilità di oro per proteggersi dal rischio valutario e dall'incertezza geopolitica;rappresenta una materia prima indispensabile di fronte alla rapida espansione dell'IA e dei data center., che stanno?guidando il consumo di elettricità e riproponggonnoe a basse emissioni rispetto alle fonti fossili di energia; lesono fondamentali per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori., disegnato con il contributo di UniCredit, il, denominato in euro, offre una, consentendo di ottenere un rendimento doppio rispetto a quello realizzato dall’indice, con un limite predefinito del 30% ai possibili guadagni. L’indice è composto da?circaleader nei loro settori di riferimento?e con?una?di dollari.Il certificato permette?quindi ai?clienti?di UniCredit?dicentrali nello sviluppo dei maggiori trend strutturali mondiali.Il prodotto è disponibile in esclusiva per gli investitori retail clienti di UniCredit in Italia dal 24 febbraio 2026 al 25 marzo 2026, con una soglia minima di investimento pari a 1.000 Euro."In un contesto globale caratterizzato da, investire in oro, uranio e terre rare non significa solo cercare, ma costruire.?L’oro continua rappresentare un pilastro di stabilità nei momenti di incertezza, mentre l’uranio svolge un ruolo chiave nel crescente ricorso al nucleare come fonte energetica.?Le terre rare, infine, sono diventate imprescindibili per tecnologie strategiche come mobilità elettrica, semiconduttori e sistemi energetici avanzati", ha spiegato?, Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit., Global Head of Index Client Solutions di MSCI, ha spiegato che "la composizione di questo indice è progettata per riflettere un’esposizione tematica mirata ai materiali strategici" e che "il risultato è concepito per offrire un’esposizione replicabile ai settori strategici rappresentati dai componenti dell’indice, che potrebbero assumere un ruolo sempre più rilevante nelle priorità economiche e geopolitiche a livello globale".