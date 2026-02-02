Industrie Chimiche Forestali: Smart Capital sale al 5,04% ed entra tra gli azionisti rilevanti

Industrie Chimiche Forestali

Smart Capital

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nella progettazione e produzione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver ricevuto comunicazione dall'azionistain merito al superamento della soglia diA decorrere dal 29 gennaio 2026, Smart Capital detiene 296.965 azioni ordinarie di Industrie Chimiche Forestali, una quota che corrisponde al. L'ingresso di Smart Capital sopra la soglia del 5% configura l'azionista comeper la società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana.