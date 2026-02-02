Industrie Chimiche Forestali: Smart Capital sale al 5,04% ed entra tra gli azionisti rilevanti

(Teleborsa) - Industrie Chimiche Forestali
, operatore di riferimento nella progettazione e produzione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver ricevuto comunicazione dall'azionista Smart Capital
in merito al superamento della soglia di partecipazione rilevante
.
A decorrere dal 29 gennaio 2026, Smart Capital detiene 296.965 azioni ordinarie di Industrie Chimiche Forestali, una quota che corrisponde al 5,04% del capitale sociale con diritto di voto
. L'ingresso di Smart Capital sopra la soglia del 5% configura l'azionista come investitore significativo
per la società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)