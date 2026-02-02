Milano 17:35
Finanza
Industrie Chimiche Forestali: Smart Capital sale al 5,04% ed entra tra gli azionisti rilevanti
(Teleborsa) - Industrie Chimiche Forestali, operatore di riferimento nella progettazione e produzione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver ricevuto comunicazione dall'azionista Smart Capital in merito al superamento della soglia di partecipazione rilevante.

A decorrere dal 29 gennaio 2026, Smart Capital detiene 296.965 azioni ordinarie di Industrie Chimiche Forestali, una quota che corrisponde al 5,04% del capitale sociale con diritto di voto. L'ingresso di Smart Capital sopra la soglia del 5% configura l'azionista come investitore significativo per la società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
