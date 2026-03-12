Aquafil, ricavi in calo ma si riduce la perdita netta nel 2025

(Teleborsa) - Aquafil ha chiuso il 2025 con ricavi pari ad Euro 520,8 milioni di cui Euro 118,8 milioni del quarto trimestre, registrando un decremento del 3,9% e del 5,7% rispetto ai medesimi periodi dell’esercizio precedente. La variazione è riconducibile all’aggiustamento dei prezzi di vendita al minor costo della materia prima, non pienamente compensata dall’incremento del 4,4% delle quantità vendute nell’esercizio 2025 e del 6,2% nel quarto trimestre rispetto ai medesimi periodi dell’esercizio precedente.



L’EBITDA si attesta ad Euro 72,4 milioni, di cui Euro 17,5 milioni del quarto trimestre, in aumento del 16,1% e del 22,2% rispetto ai medesimi periodi dell’esercizio precedente. L’EBITDA margin al 31 dicembre 2025 è pari al 13,9% contro l’11,5% dell’esercizio precedente.



Al 31 dicembre 2025 il risultato netto è stato una perdita pari ad Euro 4,7 milioni rispetto ad una perdita pari ad Euro 16,3 milioni del medesimo periodo dell’esercizio precedente.



La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta pari a Euro 209,5 milioni, rispetto ad Euro 213,5 milioni dell’esercizio precedente.



Il Gruppo ha adeguato le previsioni per il 2026. Per l'anno in corso la società prevede volumi in crescita rispetto al 2025 con un diverso mix di fibre ed Engeneering Plastics. In particolare, per la linea di prodotto della pavimentazione tessile si prevede un incremento del +3% - +7%, per le fibre per abbigliamento un +7% - +10% e per l’Engineering Plastics una crescita del +3% - +7%. L’EBITDA atteso si posiziona in un intervallo di Euro 79 – 83 milioni (precedente KPI 90 – 96 €/mil). Le principali variazioni rispetto ai precedenti target sono da attribuire principalmente ai minori volumi di vendita rispetto a quanto previsto nel Piano pubblicato nel 2024, compensati dalle iniziative di saving relative al progetto di riorganizzazione sia in termini di costi del personale che di costi per servizi. Relativamente alla Posizione Finanziaria Netta ci si attende una chiusura dell’esercizio all’interno di una forbice di Euro 185 – 195 milioni (precedente KPI: 157 – 167 €/mil.).

