Sesa conferma guidance nella parte superiore del range con accelerazione nel terzo trimestre

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso i(al 31 gennaio 2026) conper 2.705,2 milioni di euro (+11,2% Y/Y vs reported, +7,5% vs pro-forma), una redditività operativa () pari ad 191,1 milioni di euro (+11,5% Y/Y vs reported +8,2% vs pro-forma) con un Ebitda margin pari al 7,1% (vs 7,0% Y/Y), unpari a 88,2 milioni di euro (+15,2% Y/Y vs reported, +9,6% vs pro-forma 20252) e un Risultato Netto Adjusted di competenza del Gruppo pari a 82,1 milioni di euro (+12,1% Y/Y vs reported +8,8% vs pro-forma).della crescita sia nei Ricavi ed Altri Proventi consolidati, pari a 1.104,8 milioni di euro (+10,5% Y/Y), che nella Redditività Operativa (Ebitda), pari a 76,7 milioni di euro (+11,6% Y/Y) e nel Risultato Netto Adjusted di Gruppo pari a 36,6 milioni di euro (+10,4% Y/Y), che beneficia dello sviluppo della redditività operativa e della contrazione degli Oneri Finanziari Netti, in miglioramento del 14,1% Y/Y.LaConsolidata (PFN) Reported, al netto di debiti IFRS per 205,9 milioni di euro, è passiva (debito netto) per 58,5 milioni, in forte miglioramento (33,7 milioni) rispetto a 92,2 milioni al 31 gennaio 2025, grazie al cash flow operativo derivante dalla gestione, dopo 150 milioni di investimenti realizzati negli ultimi 12 mesi (90 milioni in 9M 2026), di cui 90 milioni M&A (55 milioni in 9M 2026) e dopo 41 milioni di dividendi e buy-back LTMAlla luce del positivo trend di ricavi e redditività e della progressiva accelerazione conseguita in 2Q 2026 e 3Q 2026, nonché del solido andamento degli ordini all'inizio del 4Q 2026, il Gruppodel Piano Industriale 2026-27 per l'esercizio al 30 aprile 2026,di obiettivi comunicati al mercato: ricavi +5% / +7,5%, Ebitda +5% / +10%, Risultato Netto Adjusted +10% / +12,5% vs FY 2025 pro-forma.La performance del Gruppo nel FY 2026 sarà sostenuta dalla crescita organica nei settori Business Services, ICT e Green VAS, in coerenza con i trend emersi nel periodo di nove mesi al 31 gennaio 2026. L'incremento dell'EAT Adjusted di Gruppo beneficerà della(in flessione del 14,4% nei 9M 2026) nonché del trend positivo della redditività operativa. Nel 4Q 2026 è inoltre prevista l'esecuzione delladel 6,6% in Digital Value Holding al prezzo di circa 11 milioni di euro.