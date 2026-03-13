Biesse, perdita di 19,6 milioni di euro nel 2025. Approvato il nuovo piano

(Teleborsa) - Biesse , multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 662,5 milioni di euro (-12,2% rispetto al 2024), con un Q4 pari a 180,1 milioni di euro (-7,1%).



L'EBITDA adjusted nel Q4 è stato pari a 13,4 milioni di euro, incidenza del 7,4% sui ricavi netti consolidati (e del 7,7% nel quarto trimestre 2024), mentre nell'intero 2025 pari a 38,6 milioni di euro, incidenza del 5,8% sui ricavi netti consolidati (e del 7,8% nel FY 2024). Il risultato netto nel Q4 è stato pari a -10,7 milioni di euro (pari a 1,2 milioni di euro nel quarto trimestre 2024) e nell'intero 2025 pari a -19,6 milioni di euro (pari a 3,8 milioni di euro nel FY 2024), su cui pesano 18,5 milioni di euro di componenti non ricorrenti prima dell'EBIT.



"I risultati del 2025 scontano un contesto di mercato difficile e criticità pregresse che il management ha affrontato con una revisione profonda delle priorità strategiche e del modello operativo - ha commentato l'AD Roberto Selci - Abbiamo lavorato per rafforzare le competenze commerciali e tecniche, riorganizzare i mercati e migliorare la pianificazione della domanda e la gestione degli ordini, mettendo al centro le nostre persone come leva fondamentale di questo percorso. I primi risultati concreti sono emersi nell'ultima parte dell'anno, con un miglioramento nell'ingresso ordini e una redditività operativa tornata positiva".



La Posizione Finanziaria Netta (ex IFRS16) è positiva per 1,5 milioni di euro a fine anno. Il portafoglio ordini al termine del quarto trimestre 2025 si attesta a 187,4 milioni di euro. La riduzione rispetto all'anno precedente riflette non solo l'andamento della domanda, ma anche una scelta strategica del Gruppo orientata a ridurre i tempi di consegna, migliorare la qualità del servizio al cliente e ottimizzare il capitale circolante, spiega la società.



"L'ultimo trimestre è motivo di soddisfazione e attenua il giudizio complessivo su un 2025 non positivo - ha aggiunto il CFO Pierre La Tour - I risultati rimangono inferiori al 2024, in parte per effetto del difficile contesto esterno, in parte per gli interventi strutturali avviati che, pur necessari, richiedono tempo per produrre i propri effetti. Il contesto di mercato, con una prima parte dell'anno particolarmente difficile, ha pesato sui risultati finanziari dell'intero esercizio, sia in termini di ricavi che di redditività, quest'ultima ulteriormente influenzata dall'effetto non monetario dell'impairment test. Oggi siamo concentrati sul rafforzamento di quegli ambiti per sostenere una crescita profittevole e duratura. Sono convinto che il nostro impegno sarà premiato dal mercato".



Il CdA ha approvato il Piano Industriale di Gruppo per il triennio 2026-2028. Gli elementi principali saranno diramati e resi disponibili nei prossimi giorni, viene spiegato dalla società.

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